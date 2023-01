BCG-WEF: per la prima volta in 25 anni il commercio globale crescerà a un ritmo più lento del PIL



Dopo l’impatto della pandemia, il commercio globale ha dovuto fare i conti con le conseguenze del conflitto ucraino. Dopo 25 anni di crescita, infatti, il commercio globale si prepara a rallentare nel prossimo decennio in cui la crescita non supererà quella del prodotto interno lordo (PIL) globale, apprestandosi ad affrontare un cambiamento estremamente profondo. A rivelarlo è il secondo report congiunto del World Economic Forum e Boston Consulting Group (BCG), intitolato "Protectionism, Pandemic, War, and the Future of Trade".

Stando alle stime, il commercio mondiale crescerà a un tasso di appena il 2,3% annuo fino al 2031, minore rispetto al 2,5% previsto per la crescita economica globale. Dati in controtendenza rispetto a quanto registrato nel periodo 1995-2008, in cui a ogni punto percentuale di crescita del PIL globale corrispondeva l’1,5% di crescita del commercio globale, e del periodo 2009-2019, in cui entrambi crescevano allo stesso ritmo.

Se il conflitto in Ucraina impatta come leva primaria nel cambiamento dei modelli commerciali, ci sono altri fattori che concorrono a ridisegnare il commercio nel mondo, ad esempio: la minore dipendenza dei Paesi occidentali dal commercio con la Cina e l'ascesa di organizzazioni economiche come l'Associazione delle Nazioni del Sud-Est Asiatico (ASEAN).