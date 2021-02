C’è carenza di materie prime



L’attività economica complessiva è diminuita anche nel resto dell’eurozona, sebbene a tassi ridotti. Nonostante la carenza sempre più diffusa di materie prime, vista la diffusa eccedenza della domanda sull’offerta, il settore manifatturiero dell’eurozona ha registrato valori di crescita maggiori. La quantità di beni acquistati dal settore ha indicato il maggiore aumento in più di tre anni, causando una pressione crescente sulla catena di distribuzione. Ad eccezione dello scorso aprile, quando le chiusure globali hanno duramente colpito la rete di rifornimento di materiali, febbraio ha dunque toccato il record storico di allungamento dei tempi medi di consegna dal 1997, anno in cui i dati d’indagine sono stati disponibili per la prima volta. È in Germania che i ritardi delle consegne hanno indicato il valore record assoluto. L’impennata della domanda e gli ostacoli sulla catena di distribuzione hanno contribuito ad un forte innalzamento dei prezzi nel corso del mese. I prezzi medi di acquisto del manifatturiero sono aumentati ad un tasso mai visto da aprile 2011, alimentando a loro volta il maggiore aumento di prezzi di vendita all’ingrosso da maggio 2018. Un aumento più modesto dei costi è stato osservato nei servizi, settore in cui la debole domanda ha incoraggiato nuovi sconti e ha spinto al ribasso i prezzi medi di vendita per il dodicesimo mese consecutivo. Complessivamente, il tasso relativo ai prezzi medi di vendita è rimasto invariato, indicando un cambiamento di tendenza rispetto ai precedenti 11 mesi consecutivi di contrazione. Allo stesso tempo, il nuovo declino delle commesse inevase ha influito sui livelli occupazionali dell’eurozona, in diminuzione per il dodicesimo mese consecutivo. La perdita di posti di lavoro registrata nel terziario ha controbilanciato il modesto ritorno alle assunzioni del manifatturiero, che ha indicato il primo aumento degli organici da aprile 2019. In Germania e Francia, l’occupazione è cresciuta modestamente, e l’incremento degli organici francesi ha riportato il valore più alto in un anno, mentre nel resto dell’eurozona continuano i tagli al personale. Per concludere, le aspettative di febbraio sono state più ottimistiche. La fiducia sulla produzione dei prossimi 12 mesi è aumentata segnando il valore più alto da marzo 2018, in crescita sia nel manifatturiero che nel terziario. Il miglioramento delle prospettive è stato principalmente collegato alla speranza di un esito positivo della distribuzione del vaccino nei prossimi mesi.

Tieni il manifatturiero ma crollano i servizi

Secondo Chris Williamson, Chief Business Economist presso IHS Markit, “le attuali misure restrittive hanno inferto a febbraio un’ulteriore ferita al settore dei servizi dell’eurozona, aumentando la possibilità di un nuovo crollo del PIL nel primo trimestre. Detto ciò, l’impatto è stato alleviato dalla forte crescita manifatturiera, indicando una contrazione economica di gran lunga più leggera di quella riportata nella prima metà dell’anno scorso. Grazie ad un’altra impressionante prestazione del settore manifatturiero tedesco e ai segnali di rafforzamento della produzione nel resto della regione, la crescita industriale è stata la maggiore osservata negli ultimi tre anni. Gli sviluppi sul vaccino hanno allo stesso tempo stimolato la crescita dell’ottimismo. Le aziende dell’eurozona sono infatti diventate sempre più fiduciose sulle prospettive di ripresa. Supponendo che la distribuzione del vaccino possa sollecitare un incremento del settore dei servizi, unito ad una crescita costante del manifatturiero, durante la seconda metà dell’anno dovremmo osservare una forte e diffusa ripresa. Continua a destare preoccupazione l’intensificarsi della carenza di fornitura che ha fatto innalzare il prezzo delle materie prime. I tempi medi di consegna dei fornitori si sono allungati ad un livello quasi record, causando il maggiore rialzo in quasi dieci anni dell’inflazione dei costi di acquisto. Allo stato attuale, la debole domanda, in particolare quella per i servizi, sta limitando la pressione sui prezzi, ma sembra probabile che l’inflazione tornerà ad alzarsi nei prossimi mesi”.

Scritto da Claudio C. Gandolfo il 19 Feb 2021 10:33