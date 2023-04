Eurozona: l'inflazione annua scende al 6,9%



L'inflazione è sensibilmente in calo e adesso aspettiamo le prossime mosse della BCE in merito agli annunciati aumenti dei tassi di interesse. Si chiarirà se la Banca centrale vuol venire incontro all'economia, con una crisi economica diffusa, oppure continuare nel suo programma, nonostante le evidenze. Secondo quanto comunicato da Eurostat, il tasso di inflazione annuale dell'eurozona si è attestato al 6,9% a marzo 2023, in calo rispetto all'8,5% di febbraio. Un anno prima, il tasso era del 7,4%. L'inflazione annuale dell'Unione Europea è stata dell'8,3% a marzo 2023, in calo rispetto al 9,9% di febbraio. Un anno prima, il tasso era del 7,8%. I tassi annuali più bassi sono stati registrati in Lussemburgo (2,9%), Spagna (3,1%) e Paesi Bassi (4,5%). I tassi annuali più elevati sono stati registrati in Ungheria (25,6%), Lettonia (17,2%) e Repubblica Ceca (16,5%). Rispetto a febbraio, l'inflazione annua è diminuita in venticinque Stati membri ed è aumentata in due. A marzo, il contributo maggiore al tasso di inflazione annuo dell'area dell'euro è venuto da "alimentari, alcol e tabacco" (+3,12 punti percentuali, pp), seguiti da "servizi" (+2,10 pp), "beni industriali non energetici" (+1,71 pp) ed "energia" (-0,05 pp). Tra le più grandi economie dell'Eurozona, l'Italia ha fatto registrare un 8,1%, la Germania un 7,8% e la Francia un 6,7%.

