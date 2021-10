Auto: il tonfo delle vendite è colpa della mancanza di chip o degli ecoincentivi?



I dati sulle vendite di autoveicoli a settembre 2021 è particolarmente allarmante e non solo per le case automobilistiche o per la filiera, in larga parte anche italiana, ma anche per il gettito IVA.

Secondo i dati di Acea (associazione europea dei costruttori), le immatricolazioni nell'area Ue allargata a quella Efta (Svizzera, Norvegia, Islanda e Liechtenstein) e UK sono scese del 25,2%.

Un dati allarmate perché è il peggior dato mensile da settembre 1995.

Il totale dei nove mesi è 9.161.918, con una crescita del 6,9% sull'analogo periodo dell'anno scorso, in piena espansione Covid-19.

In Italia il calo è stato molto marcato, del -32,7%.

Se guardiamo al gruppo Stellantis, che tra i tanti marchi ha Fiat, Pegeout, Opel, Jeep e molti altri, il calo è stato del 30,4% su tutto il mercato di riferimento, ossia ha fatto peggio della media di mercato e ha perso quote percentuali passando dal 19,8% al 18.4%.

Il calo vistoso di vendite, bloccate dalla fine dei sussidi e dagli eco-incentivi, rappresenta un piccolo buco a livello di IVA versata nelle casse dello Stato che alla fine peserà, sebbene di qualche millesimo di punto, sul gettito annuale.

C'è da registrare, però, un cambiamento di acquisto da parte dei consumatori / aziende: le auto elettriche o ibride registrano tassi di crescita interessanti.