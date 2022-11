Confcommercio: peggiora il quadro economico, recessione sempre più probabile

Relativamente ai beni si conferma, anche a ottobre, una tendenza sostanzialmente diffusa a ridurre i volumi acquistati. Ridimensionamenti significativi della domanda, nel confronto su base annua, si registrano per gli elettrodomestici (-6,0%) ed i mobili (-5,6) segmenti particolarmente dinamici nel 2021. Rimane difficile la situazione del settore dell’automotive che, dopo quindici mesi di continue riduzioni, ha mostrato a ottobre una modestissima crescita su base annua (+1,1%). Nel confronto tra i primi dieci mesi del 2022 e lo stesso periodo del 2019 la domanda di autovetture da parte di privati è ancora inferiore del 25,3%. Ad ottobre si è acuita la tendenza da parte delle famiglie a ridurre i consumi alimentari (-5,9% su base annua), conseguenza non solo del processo di sostituzione con i consumi fuori casa, ma anche della decisa crescita dei prezzi che impone alle famiglie comportamenti più oculati negli acquisti. Per abbigliamento e calzature i moderati segnali di recupero registrati nei mesi precedenti sembrano essersi arrestati, complice anche una situazione meteorologica non favorevole agli acquisti, con una riduzione tendenziale della domanda a ottobre del 3,2%.

L’alta inflazione resterà a lungo

Sulla base delle dinamiche registrate dalle diverse variabili che concorrono alla formazione dei prezzi al consumo si stima per il mese di novembre 2022 una variazione dello 0,4% in termini congiunturali e dell’11,7% su base annua. Il dato segue l’incremento “eccezionale” registrato ad ottobre (in un solo mese si è rilevato un incremento dei prezzi di dimensioni simili a quello osservato tra gennaio 2016 e gennaio 2021) determinato in larga parte dalla componente energetica. La minor dinamicità dell’inflazione nel mese in corso non sembra preludere all’inizio di una fase di rientro. Permangono, infatti, ancora elevate le dinamiche in molti comparti (energia ed alimentari) e non sembrano ancora essersi esauriti gli effetti di trasmissione degli impulsi da un settore all’altro.

Anche in presenza di una stabilizzazione dei mercati delle materie prime una reale attenuazione delle dinamiche inflazionistiche non potrà, presumibilmente, avvenire prima dell’estate del 2023. Fattore che rafforza le preoccupazioni su un sempre più probabile deterioramento della domanda con conseguenze negative sulle prospettive di crescita del PIL.