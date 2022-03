Eurozona: a gennaio l'energia spinge la bilancia commerciale in deficit per 27,2 miliardi



Le prime avvisaglie si erano viste nella bilancia commerciale di dicembre 2021, quando il surplus che aveva sempre caratterizzato l’eurozona era svanito, portandola in deficit. Il peso dell’incremento dei beni energetici aveva cominciato a mostrare i suoi effetti proseguendo un trend che in futuro non potrà che proseguire, con conseguenza potenzialmente devastanti per le economie. E L’Italia non fa purtroppo eccezione, nonostante le buone performance dell’export. Ma passiamo ai dati per le due aree dell’Europa.

Eurozona

Secondo quanto comunicato da Eurostat, la prima stima per le esportazioni di beni dell'area dell'euro verso il resto del mondo nel gennaio 2022 è stata di 199,5 miliardi di euro, con un aumento del 18,9% rispetto a gennaio 2021 (167,8 miliardi di euro). L’import dal resto del mondo si è attestato a 226,7 miliardi di euro, con un aumento del 44,3% rispetto a gennaio 2021 (157,1 miliardi di euro), trainato da un ulteriore aumento delle importazioni di energia. Di conseguenza, a gennaio 2022 l'area dell'euro ha registrato un disavanzo di 27,2 miliardi di euro negli scambi di beni con il resto del mondo, rispetto a un surplus di 10,7 miliardi di euro a gennaio 2021. Gli scambi all'interno dell'area dell'euro sono saliti a 192,3 miliardi di euro a gennaio 2022, in crescita del 24,2% rispetto a gennaio 2021.