Commercio estero: a gennaio +5,3% l'export ma l’energia porta la bilancia commerciale in deficit



Ovviamente la guerra tra Russia e Ucraina avrà cambiato gli scenari, ma i suoi effetti sulla bilancia commerciale li vedremo nelle rilevazioni dei prossimi mesi, anche se già ci sono le prime avvisaglie che indicano come ormai il saldo tra import ed export vira al deficit a causa dei beni energetici. In ogni caso, per l’Istat, dopo la battuta d’arresto di dicembre, a gennaio l’export ha segnato un nuovo aumento su base mensile trainato soprattutto dalle vendite di beni strumentali e beni intermedi. Nella media degli ultimi tre mesi, la dinamica congiunturale è molto positiva. Su base annua, la crescita dell’export – diffusa a tutti i settori, a eccezione degli autoveicoli – torna ad accelerare (+22,6%, da +16,2% di dicembre), spinta in particolare dal commercio con i paesi Ue. Gli acquisti di gas naturale e petrolio greggio spiegano un quarto dell’aumento tendenziale dell’import. Si amplia notevolmente il deficit energetico ma il saldo nell’interscambio di prodotti non energetici è positivo, sebbene meno ampio rispetto a gennaio dello scorso anno.

Lo stesso ragionamento sulla guerra fatto per l’export vale a maggior ragione per i prezzi all’import, che a gennaio continuavano già ad aumentare su base mensile e ad accelerare su base annua (+17,9%, da +15,6% di dicembre 2021), spinti principalmente dai rialzi dei prezzi di energia e beni intermedi. Ma guardiamo ai dati più in profondità, tenendo conto che mancano nel computo i dati grezzi relativi al gas naturale, che sono in fase di revisione.