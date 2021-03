Unione europea

La prima stima per le esportazioni di merci extra-UE a gennaio 2021 è stata di 148,3 miliardi di euro, in calo del 10,8% rispetto a gennaio 2020 (166,2 miliardi di euro). Le importazioni dal resto del mondo si sono attestate a 139,9 miliardi di euro, in calo del 16,9% rispetto a gennaio 2020 (168,4 miliardi di euro). Di conseguenza, l'UE ha registrato un surplus di 8,4 miliardi di euro negli scambi di merci con il resto del mondo nel gennaio 2021, rispetto a un deficit di 2,2 miliardi di euro nel gennaio 2020. Il commercio intra-UE è sceso a 244,9 miliardi di euro nel gennaio 2021, -5,4% rispetto a gennaio 2020.

Da gennaio a dicembre 2020, le esportazioni di beni extra-UE sono scese a 1931,7 miliardi di euro (-9,4% rispetto a gennaio-dicembre 2019) e le importazioni sono scese a 1714,2 miliardi di euro (in calo dell'11,6% rispetto a gennaio-dicembre 2019). Dicembre 2019). Di conseguenza, l'UE ha registrato un avanzo di 217,5 miliardi di euro, rispetto a + 191,5 miliardi di euro a gennaio-dicembre 2019. Il commercio intra-UE è sceso a 2843,2 miliardi di euro a gennaio-dicembre 2020, -7,4% rispetto a gennaio-dicembre 2019.

Confronto annuale per Stato membro

A gennaio 2021, rispetto a gennaio 2020, le esportazioni di merci extra-UE sono diminuite per tutti gli Stati membri, ad eccezione di Ungheria (+1,1%), Slovenia (+3,0%), Estonia (+6,5%) e Lituania (+11,7%). Le maggiori diminuzioni si sono registrate a Cipro (-45,8%) e in Bulgaria (-22,5%). L’Italia ha fatto registrare un -5%, la Germania un -10% come la Francia.

Per quanto riguarda le importazioni extra-UE, il quadro è simile. Nel gennaio 2021 rispetto a gennaio 2020, tutti gli Stati membri hanno registrato cali significativi, ad eccezione di Lussemburgo (+0,5%), Lettonia (+2,1%) ed Estonia (+33,0%). Le maggiori cadute complessive sono state osservate a Malta (-69,7%) e in Portogallo (-34,9%). L’Italia ha fatto registrare un -18%, la Germania un -16% e la Francia un -18%.