Eurostat: nell’eurozona cresce del 3% il costo del lavoro su anno



Secondo quando rilevato dall’Eurostat, nel quarto trimestre del 2020 il costo orario del lavoro è aumentato del +3,0% nell'eurozona e del +3,3% nell'UE, rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente. Nel terzo trimestre del 2020 i costi orari del lavoro sono aumentati rispettivamente del +1,6% e del +1,8%.

Le due componenti principali del costo del lavoro sono salari e stipendi e costi non salariali. Nell'area dell'euro, il costo delle retribuzioni per ora lavorata è cresciuto del +3,5% e la componente non salariale del +1,5% nel quarto trimestre del 2020, rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente. Nel terzo trimestre del 2020, le variazioni annuali sono state del +2,2% per salari e stipendi e -0,3% per la componente non salariale. Nell'UE, i costi delle retribuzioni orarie sono aumentati del +3,7% e la componente non salariale del +1,8% nel quarto trimestre del 2020. Nel terzo trimestre del 2020, la variazione annuale delle retribuzioni è stata di +2,4%, mentre la componente non salariale è rimasta invariata.

Sia nell'UE che nell'area dell'euro, la componente non salariale ha moderato la crescita del costo orario del lavoro, in particolare a causa degli sgravi fiscali e dei sussidi concessi dai governi dell'UE a sostegno delle imprese colpite dalla crisi. Il grafico illustra come in Italia la componente non salariale sia crollata nel 2020.