Eurozona: a dicembre inflazione annua in discesa al 9,2%



Come molti esperti avevano fatto osservare, l’inflazione nell’eurozona dovrebbe aver raggiunto il suo picco e iniziare una graduale discesa. Il prezzo del gas, fondamentale per il sistema produttivo, è calato a livelli pre-bellici e questo, unito ad un forte calo dei consumi, ha contribuito parecchio. Adesso vedremo se la BCE terrà conto di questo fattore o proseguirà con la sua politica di rialzi dei tassi di interesse.

Secondo quanto comunicato dall’Eurostat, a dicembre 2022 il tasso di inflazione annuo dell'area dell'euro è stato del 9,2%, in netto calo rispetto al 10,1% di novembre. Un anno prima, il tasso era del 5,0%. L'inflazione annuale dell'Unione Europea è stata del 10,4% a dicembre 2022, in calo rispetto all'11,1% di novembre. Un anno prima, il tasso era del 5,3%.

I tassi annuali più bassi sono stati registrati in Spagna (5,5%), Lussemburgo (6,2%) e Francia (6,7%). I tassi annuali più elevati sono stati registrati in Ungheria (25,0%), Lettonia (20,7%) e Lituania (20,0%). L’Italia ha fatto registrare un 12,3% la Germania un 9.6%, e l’Olanda un 11,0%.

Rispetto a novembre, l'inflazione annua è diminuita in ventidue Stati membri, è rimasta stabile in due ed è aumentata in tre.

A dicembre, il contributo maggiore all'inflazione annuale dell'area dell'euro è venuto da alimentari, alcol e tabacco (+2,88 punti percentuali, pp), seguiti da energia (+2,79 pp), servizi (+1,83 pp) e beni industriali non energetici (+1,70 pp).