Germania, indice ZEW: cresce la fiducia ma peggiora la situazione economica



L'indicatore ZEW del sentimento economico per la Germania è aumentato in modo significativo nell'ultimo sondaggio di gennaio 2022, salendo di 21,8 punti a una nuova lettura di 51,7 punti.

Tuttavia, nella presente indagine, la valutazione della situazione economica in Germania è nuovamente peggiorata. L'indicatore corrispondente è sceso di 2,8 punti a un livello di meno 10,2 punti.

“Le prospettive economiche sono notevolmente migliorate con l'inizio del nuovo anno. La maggior parte degli esperti dei mercati finanziari presume che la crescita economica riprenderà nei prossimi sei mesi. È probabile che la fase di debolezza economica del quarto trimestre 2021 venga presto superata. La ragione principale di ciò è il presupposto che l'incidenza dei casi di COVID-19 diminuirà in modo significativo entro l'inizio dell'estate. Le aspettative economiche più positive includono i settori legati al consumo e all'export e quindi gran parte dell'economia tedesca", commenta il professor Achim Wambach, presidente di ZEW.

Il sentiment degli esperti dei mercati finanziari riguardo allo sviluppo economico dell'eurozona è aumentato di 22,6 punti a gennaio e attualmente si attesta a 49,4 punti. L'indicatore di situazione è sceso a un nuovo livello di meno 6,2 punti, in calo di 3,9 punti rispetto a dicembre 2021.