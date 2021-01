Una ricerca mostra che oltre il 40% della generazione Z ha riferito di aver acquistato più della metà dei propri vestiti online.

Il motivo è perché sono in grado di confrontare molti marchi e prezzi diversi. È più facile trovare le migliori offerte quando si fa acquisti online ed è anche più facile trovare coupon e codici promozionali.

Adolescenti e giovani adulti hanno anche il 54% di probabilità in più di acquistare un prodotto se un influencer li consiglia. Brand di vendita al dettaglio che danno la priorità all'esperienza di acquisto online del cliente attraverso contenuti generati dagli utenti e le funzionalità di acquisto dai social media si distinguono per gli utenti di generazione Z poiché trascorrono sempre più tempo online.

Salute e benessere

La generazione Z è stata segnalata come la generazione più attiva di tutti i tempi.

La sola generazione Z ha rappresentato il 38% delle iscrizioni alle palestre a livello globale nel 2018.

Inoltre, l'87% della generazione Z ha riferito di essere fisicamente attivo tre o più volte a settimana, andando in palestra, allenandosi a casa o utilizzando un'App di fitness per raggiungere i propri obiettivi di salute.

È stato anche riferito che il 71% della generazione Z scopre nuove opportunità di fitness e ristoranti sani sui social media, rispetto al solo 25% che li trova negli spot televisivi.

È importante che i brand si concentrino sull'ottenere più pubblicità per i loro prodotti sui social media (come YouTube, Instagram e TikTok) e spendendo meno dollari pubblicitari per il pagamento di spot televisivi e cartelloni pubblicitari.

Ecologico

La generazione Z ha battuto ogni altra generazione quando si tratta di essere rispettosa dell'ambiente.

Sono la generazione di consumatori più numerosa, quindi è estremamente importante per i brand evolversi per soddisfare i loro desideri e bisogni.