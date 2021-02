Secondo Matt Shafer, EVP, Head of Wholesale & Retail Distribution, Natixis Investment Managers, "il 2020 ha segnato un anno di sfide estreme per i mercati che vanno oltre la pandemia, con eventi climatici e disastri naturali, tensioni politiche e la più brusca correzione del mercato nella storia. L'incertezza continua e aumentano i timori di bolla sui mercati. I fund selector intervistati interpretano però il rischio di mercato come un'opportunità, pur riconoscendo quanto un'attenta analisi sia necessaria per individuare opportunità di alfa a favore dei clienti".

Un barlume di speranza fa luce sulle opportunità

Secondo i risultati del sondaggio, l'ottimismo si trasmette anche alle view settoriali e i fund selector sono particolarmente rialzisti sull’healthcare, con il 56% degli intervistati che vede una sovraperformance del settore, seguito dai beni di consumo discrezionali (46%), dall’IT (45%), dall'energia (44%) e dai finanziari (44%). A livello globale l'investimento ESG si conferma un'area di interesse costante per i fund selector. Le strategie ESG si sono dimostrate vincenti sulle turbolenze del mercato nel 2020 e il 57% degli intervistati ritiene che la sovraperformance continuerà anche nel 2021. Per accedere all'intera gamma di opportunità del mercato, più della metà fund selector intende aggiungere strategie sostenibili e investimenti tematici ai propri portafogli modello.

Un'asset allocation in cambiamento

In un contesto di tassi d'interesse bassi o negativi e di crescita lenta, il sondaggio ha rivelato che il value investing sta tornando in auge per il 2021. All'inizio del 2020, i fund selector avevano concentrato la propria attenzione sui settori con forti driver di crescita secolare, mentre nel 2021, al contrario, il 63% degli intervistati prevede che il value sovraperformerà il growth. Oltre un terzo degli intervistati (36%) intende ridurre le proprie posizioni azionarie negli Stati Uniti per capitalizzare le opportunità in altre aree, con il 55% prevede di entrare sui mercati azionari dell’Asia-Pacifico. In un contesto di continua volatilità dei mercati, i fund selector cercano di riorientare i portafogli per beneficiare delle opportunità offerte globalmente dai Paesi emergenti e il 65% degli intervistati afferma che ora questi mercati sono più interessanti rispetto a prima del Covid-19. Il 52% degli intervistati conferma inoltre la volontà di aumentare le proprie posizioni sugli emergenti.

Preoccupazioni sulla propensione al rischio degli investitori

Dato che i fund selector pensano vi siano le condizioni per una maggiore volatilità e che i titoli value possano sovraperformare i growth, l'83% degli intervistati ritiene che nel 2021 i mercati favoriranno la gestione attiva. Il commitment nei confronti delle strategie attive è stato probabilmente rafforzato lo scorso anno, considerato che due terzi degli intervistati affermano che gli investimenti attivi presenti sulle proprie piattaforme abbiano sovraperformato durante la flessione del mercato.