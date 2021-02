Accelera con Amazon, come aiutare a digitalizzare le Piccole e Medie Imprese italiane



Amazon sta puntando molto sulla digitalizzazione delle PMI italiane.

Infatti, prosegue la serie di webinar di formazione e corsi di apprendimento online di “Accelera con Amazon”, il programma di formazione gratuito realizzato in collaborazione con ICE - Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane, MIP Politecnico di Milano Graduate School of Business, Confederazione italiana della piccola e media industria privata (CONFAPI), la principale organizzazione di rappresentanza delle PMI italiane e Netcomm, il Consorzio del Commercio Digitale Italiano, per accelerare la crescita e la digitalizzazione di oltre 10.000 piccole e medie imprese italiane (PMI).

Lunedì 22 febbraio, dalle ore 15.00 alle ore 16.30, si terrà il secondo webinar gratuito dedicato alle piccole e medie imprese, il primo organizzato in collaborazione con Netcomm, il Consorzio del Commercio Digitale Italiano, punto di riferimento in materia di e-commerce e retail digitale nel panorama nazionale e internazionale. Nato nel 2005, riunisce oltre 400 aziende composte da società internazionali e piccole-medie realtà di eccellenza. Netcomm promuove lo sviluppo dell’e-commerce e dell’evoluzione digitale delle imprese, generando valore per l’intero sistema economico italiano e per i consumatori.

Il webinar dal titolo Le decisioni chiave per impostare e sviluppare il proprio e-commerce si rivolge alle piccole e medie imprese e agli imprenditori che intendono comprendere gli elementi strategici e operativi del mercato dell’e-commerce e sarà tenuto da Mario Bagliani e Giulio Finzi, Senior Partner di Netcomm. Durante i loro interventi, gli esperti forniranno una panoramica sul mercato e-commerce BTB e BTC, presenteranno le scelte strategiche alla base di un business digitale e daranno un inquadramento su alcuni elementi centrali per chi opera online quali il digital advertising, la logistica e il digital export. Un momento di confronto finale consentirà agli iscritti di approfondire i temi emersi.

“Siamo felici di offrire l’expertise di Netcomm alle PMI italiane, che rappresentano il tessuto più vivo e dinamico per l’economia del nostro Paese nella direzione dell’innovazione - commenta Roberto Liscia, Presidente di Netcomm - Si pensi che, da un recente studio di Netcomm elaborato da The European House-Ambrosetti, più della metà del fatturato generato dalla rete del valore dell’e-commerce e del digital retail in Italia è da attribuirsi proprio alle imprese di dimensioni medio-piccole. In questo quadro, non sono solo le aziende retailer a brillare (i loro fatturati sono cresciuti mediamente del 7% negli ultimi 5 anni - una percentuale in linea con la crescita delle realtà distributive di grandi dimensioni). Infatti, anche le PMI che offrono servizi a supporto all’interno di questo macro-settore rappresentano una componente fondamentale: oltre il 65% del fatturato della filiera della logistica e più dell’83% del fatturato della rete del riciclo sono generati proprio da PMI e microimprese. La strada della digitalizzazione è quindi un percorso che può essere intrapreso con successo anche dalle realtà di minori dimensioni e, dall’esperienza di Netcomm, spesso la discriminante chiave per il buon esito di un’iniziativa è legata alle competenze digitali del management e dei dipendenti aziendali.”

Il webinar gratuito sarà un’occasione di confronto e formazione insieme alle imprese con l’obiettivo di accelerarne la digitalizzazione e implementarne la propria presenza in rete.

Le aziende interessate a partecipare al webinar di Netcomm parte del programma “Accelera con Amazon” possono iscriversi a questo link.

Scritto da Gigi Beltrame il 18 Feb 2021 16:19