Germania, indice Zew: le aspettative economiche ancora in calo



A Berlino l’orizzonte vede grandi nuvole nere. Infatti, l'indicatore ZEW del clima economico per la Germania ha registrato un altro forte calo nell'attuale sondaggio dell'aprile 2023 a 4,1 punti, quindi di 8,9 punti al di sotto del valore del mese precedente.

Ciò significa che nei prossimi sei mesi non è previsto alcun miglioramento significativo della situazione economica. Al contrario, la valutazione della situazione economica in Germania è notevolmente migliorata. L'indicatore corrispondente è salito di 14,0 punti a un nuovo valore di meno 32,5 punti. Nonostante il miglioramento, la situazione economica è ancora considerata relativamente negativa.

Secondo il presidente dello ZEW, il professor Achim Wambach, "Gli esperti dei mercati finanziari sono ancora incerti. L'indicatore ZEW del sentimento economico è diminuito notevolmente e attualmente indica una situazione economica invariata per i prossimi sei mesi. Le aspettative economiche sono influenzate negativamente da diversi fattori. Gli esperti si aspettano che le banche siano più caute nella concessione di prestiti. A pesare sull'economia sono anche i tassi d'inflazione ancora elevati e la politica monetaria restrittiva a livello internazionale. Sul lato positivo, il pericolo di una grave crisi dei mercati finanziari internazionali sembra essere stato scongiurato: le aspettative sugli utili di banche e assicurazioni sono migliorate rispetto al mese precedente e sono ancora una volta chiaramente in territorio positivo".