Eurozona: a luglio il tasso di inflazione cresce all'8,9%



E’ un’eurozona che si sta avvicinando sempre di più alla stagflazione, cioè una spirale di inflazione e bassa crescita. Con i prezzi dell’energia ormai fuori controllo e la siccità che mette in crisi agricoltura e zootecnia, è più che evidente che sui prezzi si scarichino aumenti di forte potenza. Chi più, chi meno, tutti gli stati europei ne sono colpiti. E abbiamo davanti un autunno, e soprattutto un inverno, che promettono di mettere seriamente in crisi imprese e famiglie. E non solo per i prezzi di gas e luce (che sono pure a rischio blackout), ma anche degli alimentari. Ma passiamo a quanto rilevato dall’Eurostat.

Il tasso di inflazione annuo dell'eurozona si impenna all'8,9% a luglio 2022, rispetto all'8,6% di giugno. Un anno prima, il tasso era del 2,2%. L'inflazione annuale dell'Unione Europea è stata del 9,8% a luglio 2022, rispetto al 9,6% di giugno. Un anno prima, il tasso era del 2,5%. Questi dati sono pubblicati da Eurostat, l'ufficio statistico dell'Unione europea. I tassi annuali più bassi sono stati registrati in Francia, Malta (entrambi 6,8%) e Finlandia (8,0%). I tassi annuali più elevati sono stati registrati in Estonia (23,2%), Lettonia (21,3%) e Lituania (20,9%).

L’Italia ha fatto registrare un 8,4%, la Germania un 8,5%, mentre la Spagna un 10,7%.