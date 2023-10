Germania, indice ZEW: ad ottobre crescono le aspettative economiche



L’indicatore ZEW del sentiment economico per la Germania ha registrato un aumento significativo nel sondaggio di ottobre 2023. Con meno 1,1 punti si tratta di 10,3 punti sopra il valore del mese precedente.

Inoltre la valutazione della situazione economica in Germania si è stabilizzata. L'indicatore corrispondente è leggermente sceso di 0,5 punti e si attesta attualmente a meno 79,9 punti. Secondo il presidente della ZEW, il professor Achim Wambach, “Sembra che abbiamo superato il punto più basso. Nell’ottobre 2023 si registra un notevole aumento delle aspettative economiche degli esperti dei mercati finanziari. La valutazione dell’attuale situazione economica in Germania, invece, è rimasta pressoché invariata. Le accresciute aspettative economiche sono accompagnate dall’aspettativa che i tassi di inflazione diminuiranno ulteriormente e dal fatto che ora più di tre quarti degli intervistati prevedono tassi di interesse stabili a breve termine nell’Eurozona. Fattori negativi come il conflitto israeliano – citato da alcuni intervistati come motivo per rivedere al ribasso le loro previsioni di crescita – hanno avuto solo un impatto limitato sulle prospettive complessivamente più ottimistiche”.

La fiducia degli esperti del mercato finanziario riguardo allo sviluppo economico dell’Eurozona ha registrato un aumento nel mese di ottobre e attualmente si attesta a più 2,3 punti, tornando nella fascia positiva e 11,2 punti sopra il valore del mese precedente.