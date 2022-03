Conviene investire nel Metaverso? Vale la pena investire i risparmi? ETF, terreni e criptovalute

2) ETF legati al metavers

3) Le azioni delle società che contribuiscono a sviluppare il metaverso

4) Le azioni di aziende che operano in mercati attinenti al metaverso

5) Le criptovalute dei progetti legati al metaverso e le sue applicazioni

Questa nuova frontiera virtuale è ormai condivisa da molti investitori e sembra riflettere i cambiamenti in molte realtà, dai social media all'eCommerce, dai videogiochi alla pubblicità online.



Quali sono i rischi degli investimenti nel metaverso?

Come con qualsiasi tipo di investimento, c'è il rischio che si stia "scommettendo" sull'asset sbagliato, che non avrà valore in futuro. Inoltre, questo mondo digitale non prende vita necessariamente nel breve termine, sta germogliando.

Le criptovalute sono probabilmente il miglior punto di partenza, in quanto sono la rappresentazione del tipo di denaro utilizzato per gli scambi nel Metaverso.

Tra le piattaforme di investimento migliori e più adatte al Metaverso troviamo: eToro, Plus500, IQ Option, Coinbase, Coinsmart, Coinhouse e XTB.

ETF e Metaverso

Quando si parla di ETF (l'esempio è Roundhill Ball Metaverse), si intende il concetto di investimento recente, ma forse più rilevante, per il Metaverso, con un livello di rischio sopportabile. Ricordiamo che un ETF è un fondo di gestione che analizza passivamente e automaticamente le azioni di aziende che sembrano essere le più avanzate nello sviluppo di tecnologie avanzate.

Bisogna tenere presente che nell'ETF troviamo aziende famose come Microsoft, Nvidia e Meta, ma ci sono anche diverse realtà che possono entrare in questo settore in qualsiasi momento, come Apple, Amazon, Intel, AMD, Qualcomm, Tencent e tante altre.

Criptovalute per investire nel Metaverso