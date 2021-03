Una volta superata la soglia del milione di dollari la percentuale tornerà ad essere del 30%. Quella di bigG è una mossa in tutto e per tutto simile a quanto deciso da Apple lo scorso anno con il lancio dell’App Store Small Business Program. Se per quanto svelato oggi da Google il taglio della fee è automatico e per tutti, nel caso della mela morsicata gli sviluppatori sono chiamati a farne esplicita richiesta dopo aver accertato di soddisfare alcuni requisiti specifici".

Per entrambe le società la riduzione delle commissioni giunge in un momento che vede le autorità antitrust farsi carico delle accuse mosse da alcune grandi software house (Epic Games su tutte): nel mirino pratiche ritenute configurabili come abuso di posizione dominante nel mercato delle app.

Scritto da Gigi Beltrame il 17 Mar 2021 11:46