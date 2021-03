Inciampi nell’implementazione del piano vaccinale e un eventuale allontanarsi dell’inizio della fase di ripresa potrebbero, tuttavia, depotenziare questa molla, in ragione di un peggioramento delle attese di famiglie e imprese sulle prospettive e sull’intensità della futura ripresa. Quest’ultima dovrebbe registrare, in seguito alle nuove limitazioni, un brusco stop nel mese di marzo per il quale si stima una riduzione del PIL del 4,7% in termini congiunturali. Su base annua, il confronto con il mese iniziale della crisi porta, comunque, a una crescita del 7,3%. Nel complesso del primo trimestre la variazione dovrebbe attestarsi al -1,5% rispetto all’ultimo quarto del 2020 e al -2,6% rispetto ai primi tre mesi dello scorso anno.

Pil mensile ancora in contrazione a marzo

Nonostante il permanere di una situazione ancora molto difficile, non solo nel nostro Paese, derivante dall’emergenza sanitaria, la produzione industriale di gennaio ha fatto registrare un leggero incremento congiunturale dell’1,0%, al netto dei fattori stagionali, con una flessione del 2,9% su base annua. Il sentiment delle imprese del commercio al dettaglio ha registrato, nel mese di febbraio, una crescita del 6,2% congiunturale e una riduzione tendenziale dell’11,8%.

Le nuove strette che hanno portato gran parte dell’Italia in zona rossa da metà marzo determinano, per il mese in corso, una stima del PIL, al netto dei fattori stagionali, del -4,7% in termini congiunturali. Ciò nonostante su base annua si osserverebbe una crescita del 7,3% rispetto allo stesso mese del 2020, determinata dal confronto con un mese in cui l’attività produttiva fu bruscamente interrotta. Nel complesso del primo trimestre del 2021 si stima una flessione dell’1,5% congiunturale e una riduzione di 2,6 punti percentuali rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente.

ICC (Indicatore Consumi Confcommercio) a -12,2% su anno

Anche i risultati di febbraio 2021 dell’Indicatore dei Consumi Confcommercio (ICC) vengono pubblicati solo in forma grezza e in termini tendenziali. L’indicatore dei consumi registra, nel confronto annuo, un calo del 12,2%, sintesi di una riduzione del 28,2% per i servizi e del 5,8% per i beni. L’allentamento di alcune restrizioni, su gran parte del territorio, ha permesso, a febbraio, una ripresa in termini congiunturali dei consumi, favorendo il contenimento delle perdite su base annua rispetto alla pesante caduta registrata a gennaio (-17,5% dato rivisto al ribasso rispetto alla prima stima).