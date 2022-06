Ad aprile import +7,0% e import +1,5%: cresce il deficit della bilancia commerciale



Il caro energia si fa sentire sulla bilancia commerciale, ormai stabilmente in deficit, nonostante le buone performance delle nostre aziende sui mercati esteri, seppur in frenata. Per l’Istat, la crescita congiunturale dell’export ad aprile, è trainata soprattutto dalle vendite di energia e di beni di consumo non durevoli. Nel trimestre febbraio-aprile 2022, la dinamica congiunturale è molto positiva.

Su base annua, l’export però registra una crescita in netto rallentamento (+14,9%, da +23,1% di marzo) ma ancora molto sostenuta, con incrementi diffusi a tutti i settori, eccetto gli autoveicoli, e a tutti i principali Paesi partner, a esclusione di Russia, Cina e Giappone.

Gli acquisti di gas naturale e di petrolio greggio contribuiscono per 15,9 punti percentuali al marcato incremento tendenziale dell’import italiano. Il deficit energetico si amplia ulteriormente – per effetto dei forti rialzi dei valori medi unitari all’import di gas, greggio e prodotti della raffinazione – e raggiunge i circa 31 miliardi nei primi quattro mesi dell’anno. Nello stesso periodo, il deficit commerciale supera ampiamente i 10 miliardi, a fronte di un avanzo di oltre 17 miliardi dei primi quattro mesi del 2021.

Ad aprile, prosegue la forte crescita dei prezzi all’import, più accentuata per l’area non euro: su base annua, i prezzi continuano ad accelerare (+21,2%, da +19,0% di marzo), spinti da rialzi diffusi, più marcati per prodotti energetici e beni intermedi. Ma passiamo ai dati.