Istat, commercio estero: ad aprile export +3,4% e import +1,9% su mese



L’economia mondiale sta lentamente recuperando i livelli pre-pandemia, con effetti positivi sulle nostre esportazioni e con relativo surplus della bilancia commerciale. Ad aprile infatti l’export registra un nuovo incremento congiunturale, sostenuto dalle vendite verso i Paesi extra Ue e determinato in particolare dall’aumento delle esportazioni di beni strumentali. Ovviamente, su base annua, l’export registra una crescita di dimensioni anomale, in ragione del livello particolarmente basso registrato ad aprile 2020 a seguito della forte contrazione del commercio mondiale connessa all’emergenza sanitaria. L’incremento riguarda tutti i settori, eccetto la farmaceutica, e tutti i principali paesi partner. Anche per l’import, l’ampiezza anomala della crescita tendenziale è dovuta al confronto con il dato di aprile 2020 e, a esclusione degli acquisti di prodotti tessili e farmaceutici, risulta generalizzata.

Per i prezzi all’import, la netta accelerazione della crescita su base annua (+8,3%, da +4,3% di marzo) è dovuta soprattutto alla dinamica positiva dei beni intermedi in entrambe le aree, euro e non euro, e al marcato rialzo tendenziale dei prezzi dei prodotti energetici nell’area non euro. Ma passiamo ai dati.

Secondo quanto comunicato dall’Istat, ad aprile 2021 si stima una crescita congiunturale per entrambi i flussi commerciali con l’estero, più intensa per le esportazioni (+3,4%) che per le importazioni (+1,9%). L’incremento su base mensile dell’export è dovuto all’aumento delle vendite verso i mercati extra Ue (+7,4%); quelle verso l’area Ue registrano un calo contenuto (-0,2%). Nel trimestre febbraio-aprile 2021, rispetto al precedente, l’export aumenta del 4,2%, l’import del 7,6%.