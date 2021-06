Eurozona: a maggio inflazione annua in crescita al 2,0% (senza l'energia +0,9%)



La notizia farà scatenare gli ortodossi del Nord, che vivono l’inflazione come una vera e propria fobia. Un aumento previsto che comunque è imputabile sostanzialmente ai prezzi dell’energia, poiché i consumi delle famiglie non sono affatto aumentati, anzi. Certo, le materie prime sono in pieno rally e sicuramente hanno il loro peso, ma se si guardano i dati dell’inflazione core, in realtà siamo molto distanti dai livelli di guardia. Peraltro, gli incrementi dei tassi inflazionistici non sono nemmeno generalizzati, con Paesi che hanno fatto rilevare dati negativi, anche se gran parte di essi sono situati al di fuori dell’eurozona.

Per molti osservatori, si tratta di un fuoco di paglia, poiché i consumi reali non giustificherebbero gli aumenti dei prezzi, così come i livelli occupazionali, e che quindi questa fiammata è destinata a spegnersi molto presto. Con buona pace di chi già parla di iperinflazione alle porte. Aspettiamoci comunque attacchi alla BCE perchè termini il programma PEPP e inizi ad alzare i tassi. Ma passiamo ai dati.

Secondo quanto comunicato dall’Eurostat, il tasso di inflazione annuale dell'area dell'euro si è attestato al 2,0% a maggio 2021, in aumento dall'1,6% di aprile. Un anno prima, il tasso era dello 0,1%. L'inflazione annuale dell'Unione Europea è stata del 2,3% a maggio 2021, in aumento dal 2,0% di aprile. Un anno prima, il tasso era dello 0,6%. Al netto della componente energetica, a maggio il tasso annuo per l’Eurozona è dello 0,9%, il che la dice lunga sula fonte del rincaro dei prezzi.