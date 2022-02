Consulente SEO e marketing: quali sono le differenze?

Cosa fa un consulente SEO?

La SEO è, in una definizione semplicistica, la disciplina che permette a un contenuto di scalare posizioni su un motore di ricerca. Insomma, serve a fare in modo che una pagina web risulti tra i primi risultati per una query pertinente. Il consulente SEO è il professionista o la professionista che lavora affinché ciò accada.

Ma come si porta in alto un contenuto? Si analizzano i tre fattori di ranking principali scelti dai motori di ricerca, i motivi per cui Google sceglie un contenuto rispetto a un altro, ovvero:

1. la qualità del sito;

2. la qualità dei suoi contenuti;

3. la sua autorevolezza.

Si potrebbero legare questi tre pilastri alle tre macroaree di competenza di un’agenzia o di un consulente SEO specializzato: SEO tecnica, contenuti e link building.

Consulente SEO tecnico

Il professionista o la professionista specializzata in SEO analizza tutto quello che riguarda la struttura del sito web. La sua velocità di caricamento, la correttezza delle informazioni, un’architettura interessante e intuitiva, una grafica semplice ma accattivante.

Tutti questi elementi concorrono a rendere il sito facile da navigare sia per i crawler di Google o degli altri motori di ricerca che per gli utenti che vi navigano. Il più interessante dei siti verrà chiuso dall’utente se impiega troppo tempo ad aprire una pagina o se il prodotto o servizio che cerca non è facile da trovare al suo interno, e Google questo lo sa bene.

Contenuti SEO

Tutto ciò che si trova all’interno di un sito web va ottimizzato sì, ma per chi? Per l’utente che sta cercando qualcosa sul web. Google premia le pagine che offrono una soluzione chiara, immediata e comprensibile alla domanda posta dall’utente. Per questo i testi vanno ottimizzati da un consulente SEO o da un copywriter specializzato affinché rispondano correttamente agli intenti di ricerca.