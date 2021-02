Il tapering dell’alleggerimento quantitativo è prematuro

Lo scorso 11 febbraio, il Congressional Budget Office degli Stati Uniti ha pubblicato il suo “Budget and Economic outlook: 2021 al 2031”. Con una crescita reale del 3,7% nel 2021, l'economia americana tornerebbe al suo livello pre-pandemico durante l'estate. La crescita reale sarebbe in media del 2,6% dal 2021 al 2025, chiudendo così l'output gap all'inizio del 2025. Non si può sottovalutare l'importanza di quanto sopra, poiché i mercati dovrebbero distinguere tra la ripresa della crescita e il percorso di crescita necessario per chiudere l'output gap o lo scarto, ossia la sottoperformance economica. Il deficit di bilancio previsto per il 2021 è di 2,3 trilioni di dollari, ovvero il 10,3% del PIL. Si abbassa a 3,6% nel 2024 per arrivare ancora a 5,2% nel 2031. Per le persone in dubbio, la generosità fiscale citata sopra spingerà la banca centrale statunitense a mantenere intatta la sua intensità di acquisto di asset più a lungo. Prevedendo la normalizzazione della politica all'inizio del 2022, il tapering dell’alleggerimento quantitativo è prematuro. La traiettoria per il PIL reale che il CBO descrive concorda con la visione descritta dalle edizioni precedenti. Dopo un recupero del 3,7% previsto nel 2021, il PIL reale scenderà al 2,2% e 2,3% rispettivamente nel 2022 e 2023, riducendosi all’ 1,6% nel 2026-2031 quindi uno 0,2% al di sotto del tasso di crescita potenziale degli Stati Uniti dell'1,8% secondo gli analisti della FED.

La proposta infrastrutturale includerà, tra gli altri, l'espansione della banda larga rurale, la riparazione di strade e ponti e mezzo milione di stazioni di ricarica per le auto elettriche, tra altri progetti che creeranno milioni di posti di lavoro. La scelta cruciale dell’amministrazione Biden-Harris sarà tra un immaturo finanziamento del deficit o una tassazione responsabile e redistributiva. Abbiamo assistito e accolto con favore una certa decompressione nei principali mercati dei tassi. Gli strumenti finanziari basati sullo spread mostrano resistenza, ma potrebbero crollare se le curve dei rendimenti core si irrobustissero ulteriormente.