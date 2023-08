Eurozona: a giugno la bilancia commerciale torna in surplus per 23 mld di euro



Nonostante la difficile situazione geopolitica, e con la discesa del prezzo della bolletta energetica, con in testa quello del petrolio, le esportazioni europee ritornano a fluire sui mercati internazionali, anche se i livelli pre-covid sono lontanissimi. Eurostat ha rilasciato il bollettino mensile della bilancia commerciale separato tra le due aree valutarie. Vediamo i dati per il mese di giugno.

Eurozona

La prima stima per l’export di beni dell'area dell'euro verso il resto del mondo a giugno 2023 si attesta a 252,3 miliardi di euro, con un aumento dello 0,3% rispetto a giugno 2022 (251,5 miliardi di euro). L’import dal resto del mondo si è attestato a 229,3 miliardi di euro, in calo del 17,7% rispetto a giugno 2022 (278,5 miliardi di euro). Di conseguenza, a giugno 2023 l'area dell'euro ha registrato un surplus negli scambi di beni con il resto del mondo di 23 miliardi di euro, rispetto a un deficit di 27,1 miliardi di euro nel giugno 2022. Il commercio intra-area dell'euro è sceso a 231,6 miliardi di euro nel giugno 2023, in calo del 4,1% rispetto a giugno 2022.

Da gennaio a giugno 2023, le esportazioni di merci dell'area dell'euro verso il resto del mondo sono salite a 1.434,9 miliardi di euro (con un aumento del 3,2% rispetto a gennaio-giugno 2022) e le importazioni sono scese a 1.429,6 miliardi di euro (con un calo del 7,3 % rispetto a gennaio-giugno 2022). Di conseguenza, l'area dell'euro ha registrato un surplus di 5,3 miliardi di euro, rispetto ai -151,8 miliardi di euro del periodo gennaio-giugno 2022.