Eurozona: a luglio commercio internazionale in surplus per 20,7 miliardi



Eurostat ha rilasciato i dati preliminari della bilancia commerciale internazionale per il mese di luglio 2021, che ha visto l'Italia registrare secondo l’Istat un surplus di 8,762 milioni di euro (era +9,689 a luglio 2020). Al netto dei prodotti energetici il saldo è pari a +12,383 milioni (era +11,675 a luglio dello scorso anno) quindi siamo tra i Paesi in attivo. Ma veniamo ai dati per area.

Eurozona

La prima stima dell’export di beni dell'area euro verso il resto del mondo a luglio 2021 è stata di 206,0 miliardi di euro, con un aumento dell'11,4% rispetto a luglio 2020 (184,9 miliardi di euro). L’import dal resto del mondo si è attestato a 185,3 miliardi di euro, in aumento del 17,1% rispetto a luglio 2020 (158,2 miliardi di euro). Di conseguenza, l'area dell'euro ha registrato un surplus di 20,7 miliardi di euro negli scambi di merci con il resto del mondo nel luglio 2021, rispetto a +26,8 miliardi di euro nel luglio 2020. Il commercio all'interno dell'area dell'euro è salito a 179,7 miliardi di euro nel luglio 2021, in crescita del 16,8% rispetto a luglio 2020.

Da gennaio a luglio 2021, le esportazioni di beni dell'area dell'euro verso il resto del mondo sono salite a 1.378,3 miliardi di euro (un aumento del 14,8% rispetto a gennaio-luglio 2020) e le importazioni sono aumentate a 1.255,9 miliardi di euro (un aumento di 15,5% rispetto a gennaio-luglio 2020). Di conseguenza, l'area dell'euro ha registrato un avanzo di 122,4 miliardi di euro, rispetto ai +112,8 miliardi di euro a gennaio-luglio 2020. Il commercio all'interno dell'area dell'euro è salito a 1.230,5 miliardi di euro a gennaio-luglio 2021, in aumento del 20,1% rispetto a gennaio-luglio 2020.