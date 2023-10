Eurozona: ad agosto bilancia commerciale in surplus di 6,7 miliardi



Eurostat ha pubblicato i dati della bilancia commerciale di agosto, che vedono un lento recupero in questi mesi, ma a valori ancora lontani dallo stesso periodo dello scorso anno. Vediamo nel dettaglio le due zone, i Paesi con l’Euro e l’Unione europea.

Eurozona

La prima stima per l’export di beni dell’eurozona verso il resto del mondo ad agosto 2023 si attesta a 221,6 miliardi di euro, in calo del 3,9% rispetto ad agosto 2022 (230,6 miliardi di euro). L’import dal resto del mondo si è attestato a 214,9 miliardi di euro, in calo del 24,6% rispetto ad agosto 2022 (285,0 miliardi di euro). Di conseguenza, ad agosto 2023 l’area dell’euro ha registrato un surplus di 6,7 miliardi di euro negli scambi di beni con il resto del mondo, rispetto a un deficit di 54,4 miliardi di euro nell’agosto 2022. Il commercio intra-area dell’euro è sceso a 189,3 miliardi di euro ad agosto 2023, in calo del 13,2% rispetto ad agosto 2022.

Nel periodo gennaio-agosto 2023, le esportazioni di beni dell’area dell’euro verso il resto del mondo sono aumentate a 1.883,9 miliardi di euro (un aumento dell’1,5% rispetto a gennaio-agosto 2022) e le importazioni sono scese a 1.875,8 miliardi di euro (un calo del 10,6% rispetto a gennaio-agosto 2022). Di conseguenza, l’area dell’euro ha registrato un surplus di 8,1 miliardi di euro, rispetto ai -242,9 miliardi di euro del periodo gennaio-agosto 2022. Il commercio intra-area dell’euro è sceso a 1.772,3 miliardi di euro nel periodo gennaio-agosto 2023, in calo dell’1,8% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.