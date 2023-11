Il futuro del lavoro è già qui: uno studio di Microsoft dice che l'Intelligenza artificiale sta trasformando le aziende



Microsoft ha recentemente condiviso i risultati di uno studio incentrato su Copilot, il suo avanzato assistente alimentato dall'intelligenza artificiale generativa. Quest'applicazione integrata in Microsoft 365 si è dimostrata un catalizzatore chiave per aumentare la produttività e la creatività dei professionisti in svariati settori.

Copilot non solo accelera il completamento di una vasta gamma di compiti, dalla ricerca di informazioni alla sintesi di riunioni o alla stesura di post per blog, ma offre un risparmio di tempo significativo. Gli utenti hanno dichiarato di risparmiare mediamente 14 minuti al giorno, traducibili in 1,2 ore settimanali, consentendo loro di concentrarsi su attività più importanti e creative.

L'apprezzamento degli utenti per Copilot è tangibile, con il 77% che preferirebbe l'accesso a questa IA rispetto a un pasto gratuito sul luogo di lavoro. Inoltre, il 30% afferma che l'accesso a Copilot influenzerebbe la scelta del datore di lavoro.

L'indagine ha esteso il suo sguardo a settori aziendali cruciali come vendite, servizio clienti, sicurezza e finanza, rivelando che Copilot può migliorare le performance dei dipendenti riducendo il lavoro amministrativo, personalizzando le interazioni con i clienti e identificando opportunità di vendita.

Lo studio ha anche esaminato l'impatto di Copilot su specifiche funzioni aziendali, come le vendite, il servizio clienti, la sicurezza e la finanza. In questi settori, Copilot ha dimostrato di poter migliorare le performance dei dipendenti, riducendo il lavoro amministrativo, facilitando la personalizzazione delle interazioni con i clienti, aiutando a identificare le opportunità di vendita, rilevando le tendenze e le minacce, semplificando la reportistica finanziaria e molto altro.

Microsoft vede in Copilot una nuova frontiera per l'applicazione dell'intelligenza artificiale nel contesto lavorativo. Oltre ad aumentare l'efficienza individuale, l'azienda sostiene che questa tecnologia eleva la competenza dell'intera organizzazione. Tuttavia, sottolinea la necessità di adottare un nuovo approccio collaborativo tra umano e macchina, basato sulla delega intelligente dei compiti e sull'investimento del tempo risparmiato in attività di maggiore valore. L'avvento di Copilot rappresenta, quindi, una vera e propria rivoluzione nell'ambito del lavoro, in cui l'intelligenza artificiale guida la strada verso una produttività aziendale rinnovata.

Scritto da Redazione il 16 Nov 2023 09:24

