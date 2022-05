Eurozona: a marzo bilancia commerciale in deficit per 16,4 miliardi



La crisi delle forniture energetiche è iniziata ben prima della guerra tra Russia e Ucraina. E questo lo si vede chiaramente dalla bilancia commerciale, che anche a marzo risente dell’impennata di gas e petrolio, oltre che di altre materie prime, vanificando i pur buoni risultati delle esportazioni. Eurostat comunica che il deficit sta diventando importante specialmente per stati vocati all’export come la Germania, che pur rimane in lieve surplus, e l’Italia. Ma vediamo di dati per le due zone dell’UE.

Eurozona

La prima stima per l’export di beni dell'area dell'euro verso il resto del mondo nel marzo 2022 si attesta a 250,1 miliardi di euro, con un aumento del 14,0% rispetto a marzo 2021 (219,3 miliardi di euro). L’import dal resto del mondo si è attestato a 266,5 miliardi di euro, in aumento del 35,4% rispetto a marzo 2021 (196,8 miliardi di euro), trainato ancora, in particolare, da un ulteriore aumento delle importazioni di energia. Di conseguenza, l'area dell'euro ha registrato un deficit di 16,4 miliardi di euro negli scambi di merci con il resto del mondo a marzo 2022, rispetto a un surplus di 22,5 miliardi di euro a marzo 2021. Il commercio intra-area dell'euro è salito a 236,8 miliardi di euro in marzo 2022, in crescita del 21,2% rispetto a marzo 2021.

Da gennaio a marzo 2022, le esportazioni di beni dell'area dell'euro verso il resto del mondo sono salite a 666,7 miliardi di euro (con un aumento del 16,6% rispetto a gennaio-marzo 2021) e le importazioni sono aumentate a 719,1 miliardi di euro (con un aumento del 39,7% rispetto a con gennaio-marzo 2021). Di conseguenza, l'area dell'euro ha registrato un disavanzo di -52,4 miliardi di euro, rispetto a un avanzo di 56,7 miliardi di euro nel gennaio-marzo 2021. Il commercio intra-area dell'euro è salito a 636,0 miliardi di euro nel periodo gennaio-marzo 2022, in aumento del 24,4% rispetto a gennaio-marzo 2021.