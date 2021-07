Eurostat: a maggio bilancia commerciale dell’Eurozona in surplus per 7,5 miliardi di euro



Eurostat ha rilasciato i dati preliminari della bilancia commerciale internazionale per il mese di maggio 2021, che ha visto l'Italia registrare un surplus di 5,642 miliardi (dato Istat) quindi tra i Paesi in attivo. Ma veniamo ai dati per area.

Eurozona

La prima stima per l'export di beni dell'area euro verso il resto del mondo a maggio 2021 è stata di 188,2 miliardi di euro, in aumento del 31,9% rispetto a maggio 2020 (142,7 miliardi di euro), mese pesantemente colpito dall'emergenza COVID-19 misure di contenimento ampiamente introdotte dagli Stati membri. L'import dal resto del mondo si è attestato a 180,7 miliardi di euro, in aumento del 35,2% rispetto a maggio 2020 (133,7 miliardi di euro). Di conseguenza, l'eurozona ha registrato un surplus di 7,5 miliardi di euro negli scambi di merci con il resto del mondo nel maggio 2021, rispetto a +8,9 miliardi di euro nel maggio 2020. Il commercio all'interno dell'area dell'euro è salito a 181,5 miliardi di euro nel maggio 2021, in crescita del 45,4% rispetto a maggio 2020. Da gennaio a maggio 2021, le esportazioni di beni dell'area dell'euro verso il resto del mondo sono salite a 957,9 miliardi di euro (+13,3% rispetto a gennaio-maggio 2020) e le importazioni sono aumentate a 878,2 miliardi di euro (+12,7% rispetto a con gennaio-maggio 2020). Di conseguenza, l'area dell'euro ha registrato un avanzo di 79,7 miliardi di euro, rispetto ai +66,1 miliardi di euro nel periodo gennaio-maggio 2020. Il commercio all'interno dell'area dell'euro è salito a 867,6 miliardi di euro nel periodo gennaio-maggio 2021, +20,5% rispetto maggio 2020.

Unione Europea

La prima stima per le esportazioni di merci extra-UE a maggio 2021 è stata di 172,3 miliardi di euro, +32,8% rispetto a maggio 2020 (129,7 miliardi di euro). Le importazioni dal resto del mondo si sono attestate a 164,4 miliardi di euro, in aumento del 33,7% rispetto a maggio 2020 (123,0 miliardi di euro). Di conseguenza, l'UE ha registrato un surplus di 7,9 miliardi di euro negli scambi di merci con il resto del mondo a maggio 2021, rispetto ai +6,6 miliardi di euro a maggio 2020. Il commercio intra-UE è salito a 276,9 miliardi di euro a maggio 2021, +41,6% rispetto a maggio 2020.