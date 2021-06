LVMH otterrà anche il supporto di Google Cloud per migliorare la propria cultura dell'innovazione, compresa la creazione di programmi di aggiornamento e certificazione dedicati e inclusivi per i team delle Maison. Inoltre, entrambe le aziende esploreranno opportunità di co-innovazione e lanceranno una Data and AI Academy a Parigi per accrescere l’acquisizione di competenze e innovazioni in questi ambiti.

La partnership prevede altresì che LVMH utilizzi Google Cloud per modernizzare le componenti della propria infrastruttura IT, favorendo agilità, sicurezza, efficienza dei costi e performance su larga scala necessarie per supportare gli obiettivi di business.

“Questa nuova, senza precedenti e importante partnership con Google Cloud riflette le nostre grandi ambizioni in questo ambito. L’unione dei nostri approcci di eccellenza nei rispettivi settori, ci farà fare un passo avanti nell’utilizzo di dati e IA. Per noi, privacy, personalizzazione e lusso sono sinonimi, e questo non è destinato a cambiare. Le nuove opportunità offerte ai nostri clienti sono quello per cui i nostri talentuosi team in LVMH stanno lavorando: un’esperienza unica e indimenticabile” - afferma Toni Belloni, Group Managing Director, LVMH.

“Siamo orgogliosi di questa partnership, innovativa ed estesa, con LVMH volta a supportare l’innovazione del Gruppo tramite la tecnologia cloud e le possibilità fornite dall’IA. Insieme, possiamo guidare il futuro della customer experience nell’industria del lusso” - chiosa Thomas Kurian, CEO di Google Cloud.

Scritto da Gigi Beltrame il 16 Jun 2021 07:29