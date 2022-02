Confcommercio: peggiora il quadro economico, rivista al ribasso crescita per il 2022

A gennaio 2022 l’Indicatore dei Consumi Confcommercio (ICC) segnala un incremento, su base annua, dell’8,5%, in rallentamento su dicembre. Il confronto è chiaramente influenzato dalle diverse condizioni in cui hanno operato le imprese nel 2021 e nel 2022 e ciò ha influito essenzialmente sulla domanda relativa ai servizi che mostra una variazione del 33,6%. Decisamente più contenuto risulta l’incremento relativo alla domanda per i beni nel loro complesso (+2,2%).

Va sottolineato come in termini destagionalizzati il peggioramento della situazione sanitaria abbia portato, nel primo mese dell’anno, ad un brusco ridimensionamento della domanda, con un calo su dicembre del 4,5% valore che scende al -13,1% per i servizi. Nel confronto con gennaio 2020, ultimo mese non condizionato dal COVID-19, la domanda calcolata nella metrica dell’ICC risulta ancora inferiore dell’11,7%. Per i servizi il calo supera il 22%.

Male automotive e abbigliamento

Relativamente ai singoli segmenti di consumo si segnala come, in un contesto caratterizzato da un generale rallentamento, i consumi legati al turismo e alla fruizione del tempo libero continuino a registrare, su base annua, i tassi di crescita più elevati. Per questi settori il deficit rispetto a gennaio 2020 si mantiene, comunque, ampiamente superiore alle due cifre. Anche per l’abbigliamento e le calzature, settori particolarmente colpiti dal calo della domanda, i livelli di consumo rimangono distanti da quelli registrati a inizio 2020.

Il settore dell’automotive, che continua a scontare l’assenza di politiche idonee a sostenere il passaggio verso una mobilità più green, conferma anche a gennaio 2022 la tendenza al ridimensionamento della domanda di autovetture da parte delle famiglie, con un calo del 20,7% rispetto allo stesso mese del 2021. Si confermano i segnali di rallentamento anche per quei comparti, quali elettrodomestici e TV e alimentare, che avevano retto meglio l’urto del calo della domanda nel 2020.

Preoccupa la crescita dell’inflazione