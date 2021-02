Facile.it ha poi realizzato un focus su tre città italiane (Milano, Roma e Palermo), evidenziando come il risparmio massimo rimanga elevato in tutte e tre. In media, guardando all'RC auto, si tratta del 56% a Milano, del 53% a Roma e del 51% a Palermo. Per l'RC moto, invece, è del 44% a Palermo, del 43% a Milano e del 42% a Roma. I temuti aumenti alla fine ci sono stati? Quando nel febbraio 2020 l'RC familiare è entrata in vigore, molti hanno evidenziato come ci fosse il rischio che le compagnie assicurative, per far fronte al calo dei premi raccolti, potessero aumentare le tariffe degli automobilisti più virtuosi. È andata così? No, a dirlo sono i dati emersi dall'analisi di Facile.it che evidenziano come non solo non vi sia stato alcun aumento, ma anzi le tariffe siano mediamente diminuite per tutti gli automobilisti. «Come noto i lockdown che si sono avvicendati nel corso del 2020 hanno ridotto significativamente il numero di veicoli in circolazione e, con essi, il numero di sinistri stradali», spiega Diego Palano, General Manager di Facile.it. «Questo ha messo le compagnie nella condizione di non interrompere il trend di diminuzione dei premi già in atto da tempo, offrendo tariffe più basse a tutti gli assicurati».

Chi ha richiesto l'assicurazione RC familiare

Chi ha chiesto in misura maggiore di utilizzare l'RC familiare? L'analisi di Facile.it evidenzia come, in percentuale, siano stati soprattutto i motociclisti ad approfittare della norma; a richiedere di usarla sono stati il 23,2% di coloro che hanno ottenuto un preventivo per assicurare un motoveicolo, mentre tra gli automobilisti la percentuale scende all'1,67%. Il dato sulle auto non deve sorprendere; va letto considerando che molti assicurati avevano beneficiato negli scorsi anni della legge Bersani.

La percentuale così alta fra le moto, invece, si spiega anche perché una delle novità introdotte dall'RC familiare era la possibilità di ereditare la classe di merito maturata su una tipologia di veicolo differente e, a conti fatti, continuando nell'analisi dei dati emersi dal campione di Facile.it, nell'85% dei casi chi intendeva usare la norma per assicurare un motoveicolo poteva farlo proprio ereditando la classe di merito da un'auto.

Guardando all'andamento su base regionale, per l'RC auto emerge che le regioni dove, in percentuale sul totale dei richiedenti, si è cercato di fare maggiormente ricorso all'RC familiare sono il Molise, la Calabria e la Liguria. Per quanto riguarda l'Rc moto, invece, sono la Calabria, la Puglia e la Campania.

RC Familiare: attenzione ai sinistri

In ultimo una nota; se è vero che l'RC familiare sì è dimostrata essere un'opportunità di risparmio per molti assicurati, non bisogna dimenticare che, secondo la norma, in caso di incidente con responsabilità esclusiva o principale che abbia comportato il pagamento di un indennizzo complessivamente superiore a 5.000 euro, l'assicurato che ha beneficiato dell'RC familiare potrebbe retrocedere sino ad un massimo di 5 classi di merito, anziché 2, con conseguente rincaro dei premi.

Scritto da Claudio C. Gandolfo il 16 Feb 2021 09:56 aggiornamento - 16-02-2021 10:11:44