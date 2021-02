1. Scienze dei materiali Questa categoria comprende una vasta gamma di società che operano in diversi ambiti, dalla nutrizione, alla silvicoltura, a tutti i tipi di prodotti chimici e hanno un impatto notevole su diversi SDG. Le aziende di prodotti per la nutrizione o la protezione delle colture possono mirare al target Zero Hunger. L'abbandono di prodotti a base di petrolio sarà una parte importante del raggiungimento di un futuro più ecologico e ci sono aziende in Europa che offrono alternative innovative. Per esempio, la bio-rifinitrice norvegese Borregaard gestisce una raffineria avanzata che usa il legno come materia prima per produrre prodotti usati nell'edilizia, nei tessili e negli aromi. 2. Tecnologia medica e sanità Il settore sanitario sta vedendo rapidi progressi. Il focus degli ultimi 12 mesi è stato sullo sviluppo di un vaccino per il Covid-19 e l'innovazione è stata cruciale in tal senso. Ora che i vaccini sono stati approvati, è necessario che vengano prodotti su larga scala. L'Europa ospita aziende con capacità produttive avanzata, come la svizzera Lonza Group, che sta producendo il vaccino di Moderna. 3. Data & processing Avere accesso e comprendere i dati è essenziale in un mondo sempre più complesso e l'Europa ospita alcuni dei principali provider di dati. L'altra faccia della medaglia è la potenza di elaborazione, e in tal senso l'Europa vanta alcuni dei player chiave nell'industria dei microchip, sempre più utilizzati anche in ambiti non direttamente legati ai dati. I semiconduttori contenuti in un veicolo elettrico sono cinque volte superiori rispetto a quelli di un'auto con motore a combustione interna. I produttori di veicoli elettrici come Tesla ottengono molta più attenzione, ma sotto il cofano i semiconduttori specializzati, molti dei quali sono prodotti da aziende europee come Infineon Technologies, sono cruciali. 4. Trasporti L'uso del trasporto pubblico è crollato con la pandemia, ma quando torneremo a viaggiare la popolazione sarà più consapevole della necessità di utilizzare modalità meno inquinanti per spostarsi, quando possibile. Le app di trasporti e le piattaforme per prenotare o pianificare i viaggi hanno un ruolo importante da giocare, soprattutto nel rendere più semplice la prenotazione di viaggi lunghi e complessi, che altrimenti verrebbero fatti via aereo. Trainline, la piattaforma numero 1 per vendite digitali in UK, rappresenta un esempio chiave di innovazione: la sua app sta diventando sempre più popolare, garantendole una scalabilità senza precedenti e il dominio sul mercato. Un altro tema è quello della sicurezza. Segnaliamo la tedesca Knorr-Bremse come un'azienda che produce complessi sistemi di frenatura per camion e treni che possono migliorarne la sicurezza.