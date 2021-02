Germania, indice ZEW: a febbraio segnali di miglioramento del sentiment economico



C’è ottimismo dalle parti di Berlino, anche se l’orizzonte non è certamente sgombro dalle nuvole. L'indice ZEW del sentiment economico per la Germania è nuovamente aumentato considerevolmente nel sondaggio di febbraio 2021, salendo di 9,4 punti a una nuova lettura di 71,2 punti rispetto a gennaio.

La valutazione della situazione economica in Germania è leggermente peggiorata, e attualmente si attesta a -67,2 punti, 0,8 punti in meno rispetto a gennaio. La valutazione della situazione è quindi rimasta pressoché invariata allo stesso basso livello negli ultimi sei mesi.

Secondo il professor Achim Wambach, presidente della ZEW. “gli esperti del mercato finanziario sono ottimisti riguardo al futuro. Sono fiduciosi che l'economia tedesca tornerà sulla via della crescita entro i prossimi sei mesi. I consumi e il commercio al dettaglio, in particolare, dovrebbero riprendersi in modo significativo, accompagnati da aspettative di inflazione più elevate”. Un giudizio su cui molti analisti internazionali non concordano pienamente, specialmente in merito di consumi interni, visto il prolungamento del lockdown.

Anche il sentiment degli esperti dei mercati finanziari riguardo allo sviluppo economico della zona euro è aumentato notevolmente, portando l'indice al livello attuale di 69,6 punti, 11,3 punti in più rispetto al mese precedente. L'indice dell'attuale situazione economica nella zona euro è salito di 4,3 punti a un livello di meno 74,6 punti, che è solo leggermente superiore a quello dell'ottobre 2020.