Su base annua, i paesi che contribuiscono in misura più ampia all'incremento dell'export sono Germania (+7,7%), Stati Uniti (+7,9%), Regno Unito (+12,5%) e Cina (+18,3%). In diminuzione si segnalano le vendite verso paesi OPEC (-13,1%), Giappone (-9,7%) e Spagna (-2,7%). Nel complesso del 2020, l'export registra una contrazione del 9,7%, con riduzioni di pari entità verso entrambi i mercati di sbocco, area Ue ed extra Ue. Il calo è dovuto in particolare alla caduta delle esportazioni di macchinari e apparecchi (-12,6%), prodotti petroliferi raffinati (-42,1%) e articoli in pelle, escluso abbigliamento, e simili (-20,8%). Risultano in aumento le vendite di articoli farmaceutici, chimico-medicinali e botanici (+3,8%) e prodotti alimentari, bevande e tabacco (+1,9%). Nell'ultimo trimestre del 2020, rispetto al trimestre precedente, l'export cresce del 3,3%, trainato soprattutto dalle maggiori vendite di beni strumentali e beni intermedi. Nello stesso periodo, l'import aumenta del 4,3%. Crollano le importazioni Per contro, l'import è diminuito nel 2020 del 12,8%. intensa per le esportazioni (-3,8%) che per le importazioni (-1,1%). La diminuzione su base mensile dell'export è dovuta al calo delle vendite sia verso i mercati extra Ue (-3,9%) sia verso l'area Ue (-3,7%). Nell'ultimo mese del 2020 si stima che il saldo commerciale risulti positivo per 6.844 milioni di euro, con un aumento di 1.780 milioni rispetto a dicembre 2019. Nell'anno 2020 l'avanzo commerciale raggiunge +63.577 milioni (+86.125 milioni al netto dei prodotti energetici). Nel 2019 era stato pari a +56.116 milioni. Nel mese di dicembre 2020 i prezzi all'importazione aumentano dello 0,7% su base mensile e diminuiscono del 4,4% su base annua, sempre secondo l'Istat.

Clicca per ingrandire l'immagine

Scritto da Claudio C. Gandolfo il 16 Feb 2021 10:40 aggiornamento - 16-02-2021 10:56:07