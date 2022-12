S&P Global PMI Flash Eurozona: a dicembre rallenta la contrazione e cala l'inflazione



Secondo i dati flash PMI di dicembre, la flessione dell'eurozona si è estesa per il sesto mese consecutivo, anche se il tasso di declino dell’attività ha rallentato per il secondo mese consecutivo, grazie alla riduzione del tasso di perdita degli ordini, al miglioramento delle condizioni di fornitura, alla riduzione delle pressioni sui prezzi e all'aumento della fiducia delle imprese. In particolare, i costi sostenuti dalle aziende sono aumentati al ritmo più lento in oltre un anno e mezzo, riflettendo la combinazione tra l’indebolimento della domanda e il miglioramento dell'offerta, quest'ultimo segnalato dalla prima accelerazione dei tempi di consegna dei fornitori dall'inizio della pandemia. Tuttavia, il livello complessivo di ottimismo delle imprese rimane basso rispetto agli standard storici, rispecchiando il difficile contesto causato dall'alto costo della vita, dall'aumento dei tassi di interesse, dalle preoccupazioni per l'approvvigionamento energetico e dalla guerra in Ucraina. Di conseguenza, le aziende hanno riportato solo un modesto aumento delle buste paga, evidenziando l'umore cauto che prevale.

Manifatturiero sempre in difficoltà

Secondo la stima flash basata su circa l'85% delle risposte abituali al sondaggio, l’Indice destagionalizzato S&P Global PMI Composito della Produzione dell’Eurozona è aumentato a dicembre per il secondo mese consecutivo, passando dal 47.8 di novembre al massimo in quattro mesi di 48.8. Pur rimanendo al di sotto della soglia neutra di 50.0, e indicando il sesto calo consecutivo delle attività, il PMI ha segnalato un'attenuazione del tasso di contrazione per due mesi consecutivi. Il livello contenuto del PMI significa comunque che il quarto trimestre nel suo complesso ha registrato una performance peggiore rispetto al terzo trimestre, con la media del PMI per i tre mesi fino a dicembre che indica la più forte contrazione economica dal 2013, se si escludono i mesi di chiusure della pandemia.