Eurozona: a ottobre bilancia commerciale in deficit per 26,5 miliardi di euro



Secondo quanto comunicato da Eurostat, gli effetti della crisi economica internazionale, il caro materie prime e l’impennata dell’inflazione colpiscono il commercio estero sia dell’eurozona sia dell’Unione Europea. Aumenta l’export ma l’import manda in deficit la bilancia commerciale. Vediamo i dati di ottobre per le due zone separatamente.

Eurozona

La prima stima per le esportazioni di merci dell'area dell'euro verso il resto del mondo nell'ottobre 2022 è di 252,8 miliardi di euro, con un aumento del 18,0% rispetto a ottobre 2021 (214,3 miliardi di euro). Le importazioni dal resto del mondo si sono attestate a 279,3 miliardi di euro, in aumento del 30,7% rispetto a ottobre 2021 (213,7 miliardi di euro). Di conseguenza, a ottobre 2022 l'area dell'euro ha registrato un disavanzo di 26,5 miliardi di euro negli scambi di merci con il resto del mondo, rispetto a un surplus di 0,6 miliardi di euro nell'ottobre 2021. ottobre 2022, in aumento del 17,9% rispetto a ottobre 2021.

Da gennaio a ottobre 2022, le esportazioni di merci dell'area dell'euro verso il resto del mondo sono salite a 2.374,1 miliardi di euro (con un aumento del 19,1% rispetto a gennaio-ottobre 2021) e le importazioni sono salite a 2.665,9 miliardi di euro (con un aumento del 43,0 % rispetto a gennaio-ottobre 2021). Di conseguenza, l'area dell'euro ha registrato un disavanzo di 291,8 miliardi di euro, rispetto a un avanzo di 129,3 miliardi di euro nel periodo gennaio-ottobre 2021. con gennaio-ottobre 2021.