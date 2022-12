Eurozona: a novembre inflazione annuale in calo al 10,1%. In Italia stabile all’11,8%. Pesa sempre l'energia



Secondo quanto comunicato dall’Eurostat, il tasso di inflazione annuo dell'eurozona si è attestato al 10,1% a novembre 2022, in calo rispetto al 10,6% di ottobre. Un anno prima, il tasso era del 4,9%. L'inflazione annuale dell'Unione Europea è stata dell'11,1% a novembre 2022, in calo rispetto all'11,5% di ottobre. Un anno prima, il tasso era del 5,2%. I tassi annuali più bassi sono stati registrati in Spagna (6,7%), Francia (7,1%) e Malta (7,2%). I tassi annuali più elevati sono stati registrati in Ungheria (23,1%), Lettonia (21,7%), Estonia e Lituania (entrambe 21,4%). L’Italia ha fatto rilevare un 11,8%. Rispetto a ottobre, l'inflazione annua è diminuita in sedici Stati membri, è rimasta stabile in tre ed è aumentata in otto.

A novembre, il contributo maggiore all'inflazione annuale dell'area dell'euro è venuto dall'energia (+3,82 punti percentuali, pp), seguita da alimentari, alcol e tabacco (+2,84 pp), servizi (+1,76 pp) e beni industriali non energetici (+1,63 pp).

I dati italiani

Secondo quanto comunicato dall’Istat, in Italia dopo la brusca accelerazione di ottobre, a novembre 2022 l’inflazione, che rimane a livelli che non si vedevano da marzo 1984 (quando fu +11,9%), è stabile. I prezzi di alcune componenti, che ne avevano sostenuto l’ascesa, tra cui gli energetici non regolamentati e in misura minore gli alimentari non lavorati, rallentano su base annua, mentre quelli di altre componenti continuano ad accelerare, tra cui gli energetici regolamentati e in misura minore gli alimentari lavorati. Anche i prezzi del “carrello della spesa” accelerano ma di poco. Intanto, i prezzi all’ingrosso del gas hanno ripreso a salire nella seconda parte di novembre e pur restando lontani dai picchi del terzo trimestre rendono incerte le prospettive di un raffreddamento a breve termine dell’alta inflazione che ha caratterizzato finora l’anno in corso. Ma entriamo più in profondità nei dati.