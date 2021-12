PMI IHS Markit Flash Eurozona: a dicembre crescita minore in nove mesi

Male la Germania, bene la Francia

Analizzando i contesti nazionali, in Germania si è registrata una stagnazione della crescita dovuta al primo calo da giugno 2020 dei nuovi ordini sia per i beni che per i servizi, concludendo dunque 17 mesi di ripresa. Un nuovo crollo dell’attività terziaria ha controbilanciato il rialzo della crescita della produzione manifatturiera. Nel frattempo, la Francia ha continuato a segnare un forte tasso di espansione, anche se inferiore rispetto a novembre, grazie ad un settore terziario relativamente resiliente che ha contribuito a compensare il declino della produzione manifatturiera per la seconda volta in tre mesi.

Il resto dell’eurozona ha registrato l’espansione più lenta da aprile, con una crescita moderata sia della manifattura che dei servizi, anche se i tassi di incremento si sono mantenuti nettamente superiori alla media di lungo termine. Le pressioni inflazionistiche si sono nel frattempo ridotte, in parte grazie all’attenuazione dei disagi della fornitura registrati a dicembre. In ogni caso, sebbene i prezzi medi di acquisto e di vendita del settore manifatturiero e terziario siano aumentati a ritmi inferiori di novembre, hanno entrambi indicato i secondi tassi di incremento più veloci della storia dell’indagine. Dai commenti riportati dal campione intervistato, sono stati nuovamente gli aumenti di costo dei trasporti, dell’energia e degli impieghi ad aggiungere pressione sui prezzi. La crescita occupazionale si è mantenuta forte, rallentando tuttavia ai minimi in tre mesi, visto il rallentamento del flusso di nuovi ordini registrato durante il mese. L’andamento delle assunzioni ha indicato valori diversi al livello settoriale e nazionale: il più forte aumento degli organici in quattro mesi del manifatturiero ha contribuito a compensare il più debole tasso di creazione occupazionale del terziario da maggio, visto che i servizi sono stati colpiti più duramente dai crescenti timori sul COVID-19. Il tasso di assunzione più forte è stato nel frattempo registrato in Germania, seguito dalla Francia e successivamente dal resto dell’intera eurozona. In ultimo, Le aspettative di produzione futura sono marginalmente migliorate, grazie in parte alla speranza di un progressivo allentamento dei disagi sulla fornitura, sebbene quest’indice abbia registrato il secondo valore più basso da gennaio viste le preoccupazioni di un persistente e deleterio impatto del COVID-19. In Germania, l’ottimismo è aumentato, peggiorando però in Francia e mediamente nel resto dell’eurozona.