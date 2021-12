Istat, commercio estero: a ottobre export +1,5% e import +2,8% su mese



Il dato veramente positivo per l’analisi mensile della bilancia commerciale è che l’Italia rimane in surplus, soprattutto al netto dei beni energetici, che hanno visto i prezzi schizzare alle stelle. Infatti, dopo la battuta d’arresto di settembre, a ottobre l’export torna a crescere su base mensile trainato in particolare dalle vendite di beni di consumo non durevoli. Nella media degli ultimi tre mesi, la dinamica congiunturale è positiva.

Su base annua, la crescita dell’export – sostenuta soprattutto dal commercio con i Paesi dell’area UE – interessa tutti i settori, a esclusione di autoveicoli, altri mezzi di trasporto e macchinari. Le vendite di prodotti della raffinazione e metalli spiegano oltre un terzo dell’aumento tendenziale delle esportazioni. L’incremento su base annua dell’import è in larga misura dovuto ai maggiori acquisti di petrolio greggio, gas naturale, metalli e prodotti chimici. I prezzi all’import proseguono la crescita ininterrotta da settembre 2020 e continuano ad accelerare su base annua (+15,3%, da +12,6% di settembre), spinti principalmente dai rialzi dei prezzi dei prodotti energetici provenienti dall’area non euro. Ma passiamo ai dati.

Secondo quanto comunicato dall’Istat, a ottobre 2021 si stima una crescita congiunturale per entrambi i flussi commerciali con l’estero, più intensa per le importazioni (+2,8%) che per le esportazioni (+1,5%). L’aumento su base mensile dell’export è dovuto all’incremento delle vendite verso entrambi le aree, UE (+1,4%) ed extra UE (+1,6%). Nel trimestre agosto-ottobre 2021, rispetto al precedente, l’export cresce del 2,4%, l’import del 6,6%.