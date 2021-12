Eurozona: a novembre bilancia commerciale con surplus in calo a 3,6 miliardi di euro



Eurostat ha rilasciato i dati preliminari della bilancia commerciale internazionale per il mese di ottobre 2021, che ha visto l'Italia registrare un surplus di +3.888 milioni di euro (era +7.587 a ottobre 2020) e comunque al netto dei beni energetici il saldo è pari a +8.141 milioni (era +9.349 a ottobre dello scorso anno). Quindi siamo tra i Paesi in attivo. Ma veniamo ai dati per area.

Eurozona

La prima stima per l’export di beni dell'area euro verso il resto del mondo nell'ottobre 2021 è stato di 214,0 miliardi di euro, con un aumento del 7,3% rispetto a ottobre 2020 (199,4 miliardi di euro). L’import dal resto del mondo si è attestato a 210,4 miliardi di euro, in aumento del 24,1% rispetto a ottobre 2020 (169,6 miliardi di euro). Di conseguenza, l'eurozona ha registrato un surplus di 3,6 miliardi di euro negli scambi di merci con il resto del mondo nell'ottobre 2021, rispetto a +29,8 miliardi di euro nell'ottobre 2020. Il commercio all'interno dell'area dell'euro è salito a 196,7 miliardi di euro nell'ottobre 2021, in crescita del 17,3% rispetto a ottobre 2020.

Da gennaio a ottobre 2021, le esportazioni di beni dell'area dell'euro verso il resto del mondo sono salite a 1.989,6 miliardi di euro (un aumento del 13,9% rispetto a gennaio-ottobre 2020) e le importazioni sono aumentate a 1.854,2 miliardi di euro (un aumento di 18,4 miliardi di euro) rispetto a gennaio-ottobre 2020). Di conseguenza, l'area dell'euro ha registrato un avanzo di 135,3 miliardi di euro, rispetto a +180,9 miliardi di euro nel periodo gennaio-ottobre 2020. Il commercio all'interno dell'area dell'euro è salito a 1.780,3 miliardi di euro nel periodo gennaio-ottobre 2021, in aumento del 19,6% rispetto a gennaio-ottobre 2020.