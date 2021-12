Confcommercio: a dicembre Pil –0,3% per rischi inflazione e nuova pandemia

ICC in crescita dell’11,6% su anno

A novembre 2021 l’Indicatore dei Consumi Confcommercio (ICC) segnala un incremento, su base annua, dell’11,6% in significativa crescita rispetto ai mesi precedenti. Sul dato ha influito anche il confronto con un mese dello scorso anno nel quale vi era stato un inasprimento delle misure. Elemento che ha influito essenzialmente sulla domanda relativa ai servizi che sconta, rispetto a novembre del 2020, una variazione del 46,8%. Meno brillante è risultata la domanda per i beni nel loro complesso (+2,6%). Nonostante i recuperi registrati dalla primavera la domanda delle famiglie si mantiene ancora a livelli significativamente più bassi rispetto al 2019. Nel complesso del periodo gennaio-novembre 2021 i consumi, nella metrica dell’ICC, sono ancora sotto dell’8,2% rispetto allo stesso periodo di due anni fa, sintesi di un divario dell’1,7% per i beni e del 22,7% per i servizi.

Recuperano i servizi

A novembre il recupero della domanda per i servizi ha assunto toni particolarmente accentuati, con punte che in alcuni casi sono di dimensioni tali da avere scarso significato, in considerazione del confronto con un mese in cui lo scorso anno il Paese era sostanzialmente bloccato.

Le dinamiche più positive si rilevano per la domanda legata al turismo e alla fruizione del tempo libero. Non va trascurato che per questi settori il deficit rispetto al 2019 è ancora a due cifre e che in molti casi si tornerà, nella migliore delle ipotesi, ai livelli pre-pandemici solo alla fine del 2022.

Una situazione analoga si rileva anche per l’abbigliamento e le calzature, settore particolarmente colpito dal calo della domanda nel 2020. Il dato di novembre consolida le difficoltà del settore automobilistico, con un calo della domanda di autovetture da parte delle famiglie del 26,1% sullo stesso mese del 2020. Il settore continua a pagare, oltre alla crisi di alcuni componenti, le incertezze della transizione verso una mobilità a minore impatto ambientale. Relativamente agli altri segmenti segnali di minor dinamicità stanno emergendo per alcuni comparti, quali elettrodomestici e TV, che nei mesi scorsi avevano registrato tassi di crescita sostenuti. Anche l’alimentazione domestica, in ragione del recupero del fuori casa, conferma il rallentamento della domanda.