Germania, indice Zew: ad agosto lieve calo delle aspettative economiche



In attesa dell’arrivo dell’autunno, che si prevede decisamente turbolento, la Germania sta vivendo un momento di stallo, complice anche il periodo di vacanze, ma soprattutto di ricerca spasmodica di fonti energetiche alternative a quelle russe che non riescono ad esser identificate. Vedremo quindi un autunno con forti tensioni sociali, di cui si sono viste le prime avvisaglie. E tra bilancia commerciale in deficit e inferiore capacità produttiva, è difficile pensare che a Berlino tirino fuori qualche coniglio dal cilindro a breve.

E infatti, l'indicatore ZEW del sentiment economico per la Germania diminuisce leggermente di 1,5 punti a un valore di meno 55,3 punti nell'indagine di agosto 2022. In calo anche il giudizio sulla situazione economica in Germania, che attualmente si attesta a meno 47,6 punti, 1,8 punti in meno rispetto al mese precedente. Sia la valutazione della situazione economica che le aspettative rimangono quindi quasi allo stesso livello dell'indagine di luglio.

“Le aspettative economiche ZEW diminuiscono nuovamente leggermente ad agosto dopo un forte calo nel mese precedente. Gli esperti dei mercati finanziari si aspettano quindi un ulteriore calo della già debole crescita economica in Germania. I tassi di inflazione ancora elevati ei previsti costi aggiuntivi per il riscaldamento e l'energia determinano una diminuzione delle aspettative di profitto per il settore dei consumi privati. Al contrario, le aspettative per il settore finanziario stanno migliorando a causa del presunto ulteriore aumento dei tassi di interesse a breve termine”, commenta il dott. Michael Schröder, ricercatore presso ZEW e responsabile dell'indagine sui mercati finanziari ZEW.