Eurozona: a giugno bilancia commerciale in deficit per 24,2 miliardi



Grazie alle scelte politiche in materia energetica della comunità europea continua il peggioramento della bilancia commerciale dell’eurozona e dei Paesi della UE. Eurostat ha rilasciato i dati relativamente al mese di giugno per entrambe le aree. Vediamoli.

Eurozona

La prima stima per l’export di beni dell'area dell'euro verso il resto del mondo nel giugno 2022 si attesta a di 252,2 miliardi di euro, con un aumento del 20,1% rispetto a giugno 2021 (210,0 miliardi di euro). Le importazioni dal resto del mondo si sono attestate a 276,8 miliardi di euro, in aumento del 43,5% rispetto a giugno 2021 (192,9 miliardi di euro). Di conseguenza, l'eurozona ha registrato un deficit di 24,6 miliardi di euro negli scambi di merci con il resto del mondo a giugno 2022, rispetto a un avanzo di 17,2 miliardi di euro nel giugno 2021. Il commercio intra-area dell'euro è salito a 236,4 miliardi di euro in giugno 2022, in crescita del 24,2% rispetto a giugno 2021.

Da gennaio a giugno 2022, le esportazioni di beni dell'area dell'euro verso il resto del mondo sono salite a 1.393,1 miliardi di euro (con un aumento del 18,7% rispetto a gennaio-giugno 2021) e le importazioni sono aumentate a 1.533,6 miliardi di euro (con un aumento del 43,0 % rispetto a gennaio-giugno 2021). Di conseguenza, l'area dell'euro ha registrato un deficit di 140,4 miliardi di euro, rispetto a un avanzo di 100,6 miliardi di euro nel gennaio-giugno 2021. Il commercio intra-area dell'euro è salito a 1 328,5 miliardi di euro nel periodo gennaio-giugno 2022, con un aumento del 26,3% rispetto con gennaio-giugno 2021.