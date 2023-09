Eurozona: a luglio bilancia commerciale in surplus di 6,5 miliardi. Italia: export -1,8%

Unione Europea

La prima stima per le esportazioni di beni extra-UE nel luglio 2023 era di 205,2 miliardi di euro, in calo del 3,2% rispetto a luglio 2022 (211,9 miliardi di euro). Le importazioni dal resto del mondo si sono attestate a 200,3 miliardi di euro, in calo del 21,5% rispetto a luglio 2022 (255,3 miliardi di euro). Di conseguenza, nel luglio 2023 l’UE ha registrato un surplus di 4,9 miliardi di euro negli scambi di beni con il resto del mondo, rispetto a un deficit di 43,4 miliardi di euro nel luglio 2022. Il commercio intra-UE è sceso a 322,9 miliardi di euro nel luglio 2023, -6,1% rispetto a luglio 2022.

Nel periodo gennaio-luglio 2023, le esportazioni extra-UE di beni sono aumentate a 1.492,0 miliardi di euro (un aumento del 2,9% rispetto a gennaio-luglio 2022) e le importazioni sono scese a 1.502,2 miliardi di euro (un calo dell'11,4% rispetto a gennaio-luglio 2022). luglio 2022). Di conseguenza, l’UE ha registrato un deficit di 10,2 miliardi di euro, rispetto ai 244,8 miliardi di euro nel periodo gennaio-luglio 2022. Il commercio intra-UE è salito a 2.447,7 miliardi di euro nel periodo gennaio-luglio 2023, +1,1% rispetto a gennaio-luglio 2022.

Italia

Secondo quanto comunicato dall’Istat, a luglio 2023 si stima una flessione congiunturale per entrambi i flussi commerciali con l’estero, più intensa per le importazioni (-4,7%) che per le esportazioni (-1,8%). La riduzione su base mensile dell’export è dovuta al calo delle vendite verso entrambe le aree, Ue (-1,5%) ed extra-Ue (-2,2%).

Nel trimestre maggio-luglio 2023, rispetto al precedente, l’export si riduce del 2,5%, l’import del 4,1%.

Nonostante l’inflazione, a luglio 2023 l’export diminuisce su base annua del 7,7% in termini monetari (era +1,0% nei due mesi precedenti) e dell’11,6% in volume. La contrazione dell’export in valore riguarda sia l’area Ue (-8,7%) sia quella extra-Ue (-6,7%). L’import registra una flessione tendenziale del 19,4% in valore – molto più ampia per l’area extra Ue (-31,8%) rispetto all’area Ue (-5,7%) –, mentre in volume mostra un calo più contenuto (-3,7%).