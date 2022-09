Eurozona: a luglio bilancia commerciale in deficit per 34,0 miliardi di euro



La guerra in Ucraina e il nodo delle forniture di gas e petrolio stanno mettendo a dura prova la bilancia commerciale dei diversi stati europei, come Germania e Italia, che dopo anni di surplus si ritrovano in deficit causa prezzi energetici moltiplicati facendo esplodere la voce import. Eurostat ha rilasciato i dati per gli scambi commerciali internazionali di luglio 2022, vediamoli per singola zona.

Eurozona

La prima stima per l’export di beni dell'eurozona nel resto del mondo a luglio 2022 si è attestata a 235,5 miliardi di euro, con un aumento del 13,3% rispetto a luglio 2021 (207,8 miliardi di euro). L’import dal resto del mondo si è attestato a 269,5 miliardi di euro, in aumento del 44,0% rispetto a luglio 2021 (187,1 miliardi di euro). Di conseguenza, l'area dell'euro ha registrato un deficit di 34 miliardi di euro negli scambi di merci con il resto del mondo a luglio 2022, rispetto a un surplus di 20,7 miliardi di euro a luglio 2021. Il commercio intra-area dell'euro è salito a 224,8 miliardi di euro a Luglio 2022, in crescita del 24,0% rispetto a luglio 2021.

Da gennaio a luglio 2022, le esportazioni di beni dell'area dell'euro verso il resto del mondo sono salite a 1.628,5 miliardi di euro (con un aumento del 17,9% rispetto a gennaio-luglio 2021) e le importazioni sono aumentate a 1.805,9 miliardi di euro (con un aumento del 43,4% rispetto a con gennaio-luglio 2021). Di conseguenza, l'area dell'euro ha registrato un disavanzo di 177,4 miliardi di euro, rispetto a un surplus di 121,3 miliardi di euro nel gennaio-luglio 2021. Il commercio intra-area dell'euro è salito a 1 554,1 miliardi di euro nel periodo gennaio-luglio 2022, con un aumento del 26,1% rispetto con gennaio-luglio 2021.