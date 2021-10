Confcommercio: a settembre Pil e consumi in rallentamento

L’accelerazione nella crescita dei prezzi non risparmia l’Italia, passata in pochi mesi dalla deflazione a un’inflazione prossima o superiore al 3%. Si stima, infatti, per il mese di ottobre un incremento dei prezzi al consumo dello 0,8% su base mensile e del 3,3% su base annua. Al di là dell’importante contributo fornito dalla componente energetica, regolamentata e non, si cominciano a notare alcuni movimenti anche nei prezzi di altri beni e servizi.

Cala il Pil mensile

Ad agosto 2021 la produzione industriale ha subìto una contenuta battuta d’arresto (-0,2% congiunturale), rimanendo comunque sui livelli di fine 2019. Il confronto su base annua evidenzia una variazione nulla. Sempre ad agosto l’occupazione ha mostrato, per il secondo mese consecutivo, una contenuta riduzione (-0,3%), testimoniando che non è semplice tornare sui livelli pre-pandemici. La distanza rispetto ai livelli di febbraio 2020 è di 391mila unità, frutto anche delle difficoltà di riportare parte degli inattivi sul mercato del lavoro.

A settembre, in linea con l’emergere di alcune incertezze, il sentiment delle imprese del commercio al dettaglio ha evidenziato un ridimensionamento (-6,0% su agosto) confermandosi peraltro su livelli storicamente elevati.

Il PIL, dopo la battuta d’arresto in termini congiunturali di agosto e settembre, dovrebbe essere tornato nel mese di ottobre in territorio debolmente positivo (+0,1%). Nel confronto annuo la variazione si attesterebbe al +4,1%, a supporto dell’ipotesi di un quarto trimestre meno vivace dei precedenti, in linea con una domanda delle famiglie più prudente e di dinamiche più contenute dell’attività manifatturiera.

ICC +0,8% su anno

A settembre 2021 l’Indicatore dei Consumi Confcommercio (ICC), in linea con un sostanziale ritorno alla “normalità”, segnala un incremento, su base annua, dello 0,8%. Il dato è frutto, come atteso, di dinamiche articolate tra le diverse componenti. Nell’ultimo mese si sono amplificati i segnali di rallentamento della domanda per i beni a fronte di un recupero ancora significativo per la componente relativa ai servizi (+7,7%). Nonostante i miglioramenti registrati negli ultimi mesi, la distanza con i livelli del 2019 rimane ampia. Nel complesso dei primi tre trimestri del 2021 i consumi, nella metrica dell’ICC sono ancora sotto del 9,7% rispetto allo stesso periodo di due anni fa, sintesi di situazioni non omogenee: a fronte di un divario del 2,1% per i beni, per i servizi la distanza è del 26,4%.