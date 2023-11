Cosa accade oggi: borsa, finanza e investimenti

Collocamenti Titoli di Stato e Rapporti Trimestrali

L'Europa assiste all'emissione di titoli di stato tedeschi con scadenza ad agosto 2052, rappresentando un impegno finanziario significativo con un ammontare massimo di un miliardo di euro.

Le trimestrali occupano un posto di rilievo con la presentazione dei risultati finanziari di Infineon in Germania per il quarto trimestre ed esercizio 2022/2023. Negli Stati Uniti, Target e Cisco Systems comunicano rispettivamente i risultati del terzo trimestre 2023/2024 prima dell'apertura di Wall Street e dopo la chiusura di Wall Street.

Aggiornamenti Bancari e Macroeconomici

Le banche centrali svolgono un ruolo cruciale. La Banca d’Italia rilascia un aggiornamento del debito pubblico italiano alle ore 10.30, mentre la BCE tiene una riunione di politica non monetaria alle ore 09.00, evidenziando l'importanza delle politiche finanziarie non legate alla moneta.

Nel panorama macroeconomico, l'Italia presenta l'Indice armonizzato dei prezzi al consumo a ottobre 2023, con consensi preliminari indicanti un aumento dello 0,2% m/m e un +1,9% a/a. Altri dati, come l'Indice dei prezzi al consumo in Europa e in specifici paesi come Francia, Gran Bretagna, Giappone e Stati Uniti, forniscono ulteriori indicazioni sullo stato dell'economia globale.

Gli investitori guardano anche ai dati statunitensi, tra cui le vendite al dettaglio e l'indice dei prezzi alla produzione a ottobre 2023. La pubblicazione dell'Indice Empire Manufacturing a novembre 2023 e le scorte di magazzino a settembre 2023 saranno cruciale per valutare la salute economica degli Stati Uniti.

